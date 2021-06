Migranti: Garante, illegittima privazione libertà senza accordi sui rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La persona privata della libertà in un Centro per i migranti in funzione della propria espulsione dal territorio nazionale, “ha il diritto a che tale privazione sia giustificata da una percorribile ipotesi di rimpatrio: ciò rende illegittima la restrizione della libertà quando non ci siano accordi con il Paese di destinazione che rendano questa ipotesi concretamente realizzabile, così come, a mio parere, l’ha resa a rischio d’illegittimità nei periodi recenti di interruzione di voli verso Paesi terzi”. Questo uno dei passaggi della Relazione al parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma. (Rin)