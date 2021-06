Roma: notificata revoca licenza somministrazione alimenti e bevande in bar a Tor Bella Monaca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si cita infine un grave episodio avvenuto nei pressi del locale in data 30 marzo scorso, quando un pregiudicato della zona è stato attinto da due colpi d’arma da fuoco, rimanendone ferito, esplosi da ignoti a bordo di uno scooter. Il locale in passato è già stato oggetto di ben 2 sospensioni della licenza ex art. 100 T.u.l.p.s. proprio per tali problematiche riscontrate nel corso del tempo. Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, nell’ambito dell’attività di monitoraggio e analisi dei fenomeni di criminalità correlati all’attività di esercizi pubblici, esaminati gli approfondimenti dei carabinieri, ha proposto all'amministrazione comunale la revoca della licenza all’esercizio pubblico in questione. Alla proposta, infatti, che si inserisce in un momento di particolare attenzione da parte della Prefettura a territori e ambienti degradati e particolarmente esposti a pericoli per la sicurezza pubblica, ha fatto seguito il provvedimento di revoca del sindaco di Roma che i carabinieri hanno notificato. (Rer)