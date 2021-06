Imprese: E-Distribuzione lancia la nuova piattaforma di simulazione per la diffusione della mobilità elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base della potenza indicata e delle coordinate selezionate all’interno di una mappa geografica, il simulatore mostra la tipologia di lavori necessari per installare e connettere alla rete un’infrastruttura di ricarica in bassa tensione. La connessione alla rete è uno dei passaggi fondamentali per i gli operatori, poiché permette di attivare il servizio e renderlo disponibile a chi decide di utilizzare un veicolo elettrico. Chi intende installare colonnine di ricarica in uno degli oltre 7.400 comuni connessi alla rete di E-Distribuzione potrà sapere in anticipo la tipologia di lavori necessari, l’eventuale necessità di modifiche agli impianti e le tempistiche per effettuare le operazioni. Attraverso una procedura semplice e interamente digitale, E-Distribuzione intende così supportare e favorire lo sviluppo di una rete di ricarica che contribuisce a ridisegnare il sistema dei trasporti e la mobilità urbana, in un’ottica di sviluppo sostenibile per il Paese. (Com)