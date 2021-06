Migranti: Garante detenuti, 24.884 persone passate da hotspot nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, nella sua Relazione al parlamento, ha ricordato che nel 2020 gli ingressi di migranti in hotspot sono stati 24.884, inclusi 3.537 minori non accompagnati; le persone respinte ai valichi di frontiera sono state 4.319 (e altre 1.185 respinte in modalità differita); mentre le persone rimpatriate sono state 3.351, di cui 1.997 in Tunisia. “Nel 2020, pur in una situazione di quasi totale impossibilità materiale di rimpatri, ben 4.387 persone – tra esse 223 donne – con una permanenza media che ha oscillato dagli 8 giorni (a Milano) ai 74 giorni (a Macomer)”, ha concluso. (Rin)