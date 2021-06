© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma, nella sua Relazione al Parlamento, ha invitato ad un “necessario confronto per la costruzione di una norma non timorosa che effettivamente risponda allo spirito e alla lettera della pronuncia della Corte costituzionale rispetto all’ostatività per il ‘fine pena mai’”. (Rin)