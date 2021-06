Tunisia: accolti 20 mila turisti dall'Europa orientale dal mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo in Tunisia, come tutte le destinazioni turistiche del mondo, ha assistito a un vistoso calo a causa dell'epidemia di Covid-19. “Cerchiamo di garantire almeno il minimo quest'anno: più di 20 mila turisti sono arrivati dall'Europa orientale dal 29 aprile 2021 e sono 300 i voli programmati nel mese di giugno”, ha detto il ministro ad interim del turismo e dell'artigianato della Tunisia, Habib Ammar, durante una visita al governatorato di Biserta in compagnia del governatore della regione e di alcuni membri delle autorità locali e rappresentanti della città, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica “Shems Fm”. Ammar ha incoraggiato a procede con la vaccinazione dei dipendenti del settore turistico, auspicando anche un miglioramento del turismo interno e arabo, in particolare grazie all'apertura delle frontiere con Algeria e Libia. (Tut)