Etiopia: aperti i seggi per le elezioni parlamentari, 37 milioni di cittadini al voto (6)

- Il riferimento, in particolare, è all’arresto del suo leader Jawar Mohammed e di altri dirigenti di primo piano del partito, incarcerato da quasi un anno insieme a Bekele Gerba – altro leader storico del movimento oromo – insieme al quale stava assistendo ai funerali del cantante Hachalu Hundessa, la cui uccisione avvenuta il 29 giugno 2020 ha causato violente proteste nella capitale Addis Abeba e nella regione di Oromia. Ex alleato del premier Ahmed, Jawar Mohammed è diventato uno dei principali avversari del primo ministro da quando questi è entrato in carica, nell'aprile 2018. Già in passato Jawar aveva annunciato il tentativo da parte delle autorità di arrestarlo, accuse che avevano sollevato delle proteste di massa che avevano causato la morte di 16 persone. Con le defezioni dei principali partiti oromo, e con la messa al bando del Tplf i cui leader sono in fuga o detenuti dalle autorità federali, l’unico esponente dell’opposizione di profilo nazionale che partecipa alle elezioni è Berhanu Nega, leader partito Cittadini etiopi per la giustizia sociale: il 62enne politico ed accademico fu eletto nel 2005 sindaco della capitale Addis Abeba, ma la sua vittoria fu annullata dal governo allora dominato dal Tplf ed in seguito fu arrestato e rilasciato dopo 21 mesi di carcere. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti dove ottenne una cattedra in un'università di New York, ha fatto ritorno in Etiopia dopo l’entrata in carica di Ahmed. Nega è anche il co-fondatore e leader di Ginbot 7, gruppo ribelle anti-governativo etichettato fino al 2018 come terrorista dal governo etiope. (Res)