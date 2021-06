Iran: chiusa temporaneamente per "guasto tecnico" l’unica centrale nucleare del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La centrale nucleare di Bushehr, unico impianto del genere in Iran, è stata temporaneamente chiusa a partire da sabato 19 giugno a causa di un “guasto tecnico”. Lo riferiscono i media iraniani, secondo cui la compagnia elettrica nazionale ha invitato la popolazione a ridurre al minimo il consumo di energia durante le ore di punta a causa delle limitazioni nella produzione energetica dovute alle riparazioni in corso. Gholamali Rakhshanimehr, funzionario della compagnia statale per l'energia elettrica, ha riferito durante un talk show sull'emittente televisiva di Stato che la chiusura dell'impianto è iniziata sabato e durerà “da tre a quattro giorni”. Rakhshanimehr non ha fornito ulteriori dettagli, ma questa è la prima volta che viene segnalato un arresto di emergenza dell'impianto, situato nella città portuale di Bushehr, sulla costa settentrionale del Golfo. La costruzione dell’impianto iniziò a metà degli anni '70. Dopo la rivoluzione islamica del 1979, la struttura è stata ripetutamente presa di mira nella guerra Iran-Iraq ed è stata inaugurata nel 2011 con l’aiuto della Russia. La centrale nucleare è alimentata dall’uranio prodotto da Mosca ed è monitorata dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) delle Nazioni Unite. Lo scorso marzo, il funzionario nucleare Mahmoud Jafari ha affermato che l'impianto potrebbe smettere di funzionare poiché l'Iran non può procurarsi le attrezzature necessarie dalla Russia, a causa delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel 2018. (Res)