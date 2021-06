Hong Kong: 11 consiglieri distrettuali lasciano il Partito civico pro-democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri undici consiglieri distrettuali hanno lasciato il Partito Civico di Hong Kong, riducendo il numero dei consiglieri pro-democrazia a cinque, per via delle pressioni della nuova legge sul giuramento intesa a eliminare i politici "non patriottici". Il presidente del consiglio distrettuale di Tsuen, Wan Sumly Chan, il vicepresidente del consiglio distrettuale di Yau Tsim Mong, Andy Yu e il consigliere distrettuale di Kwun Tong, Sarah Wong, sono tra gli ultimi ad annunciare le proprie dimissioni. Il Partito Civico ha fatto sapere di "aver compreso e rispettato" la decisione e ha ringraziato gli undici dimissionari per "il loro contributo alla società di Hong Kong", in una dichiarazione pubblicata ieri su Facebook. "Negli ultimi due anni, ci sono stati cambiamenti drastici e importanti nel panorama politico di Hong Kong", si legge nel post, che aggiunge che i membri del partito in carica ed ex consiglieri distrettuali sono sotto "forte pressione". I media locali hanno riferito che i consiglieri distrettuali avrebbero dovuto prestare giuramento già a luglio e che il governo sta redigendo una "lista negativa" di comportamenti passati per revocare le loro cariche. (Cip)