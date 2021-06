© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli e le indagini condotte nel 2020 contro il gioco illegale ed irregolare hanno permesso di irrogare sanzioni per 8,3 milioni, di denunciare 311 soggetti, di scoprire 275 agenzie clandestine e di constatare una base imponibile evasa ai fini dell’imposta unica per circa 500 milioni di euro. Lo rende noto la Guardia di finanza nel report diffuso in occasione del 247esimo anniversario di fondazione. (Ren)