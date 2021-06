Catalogna: ministra Esteri Laya, indulto per indipendentisti è forma di perdono per atti illegali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dell'indulto da parte del governo spagnolo agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del 2017 è "l'espressione "del perdono della società verso persone che hanno commesso atti illegali". Lo ha affermato la ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, al suo arrivo a Bruxelles alla riunione dei ministri degli Esteri, nel replicare al leader di Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Oriol Junqueras, secondo il quale l'indulto è un "trionfo" e dimostra "alcune delle debolezze degli apparati dello Stato". Gonzalez Laya ha aggiunto che queste misure sono prese "per una migliore coesistenza tra gli spagnoli in Catalogna e nel resto del Paese" e sono "previste dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico". (Spm)