Scuola: Bianchi, formazione è sfida per tutto il Paese

- Per il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il tema della formazione è “una sfida per tutto il Paese. Questo vuol dire disegnare una nuova scuola in cui i ragazzi possano cogliere tutti gli strumenti del loro tempo per dare vita ad una comunità in grado di andare oltre il Paese e superare la fase pandemica”. Lo ha affermato intervenendo ad un dibattito nell’ambito della prima giornata di lavori del “Forum Pa”. (Rin)