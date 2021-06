Difesa: Regno Unito, capo Forze armate chiede a esperti informatici di arruolarsi come riservisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delle forze armate britanniche, il generale Nick Carter, ha chiesto agli specialisti di informatica del settore privato di arruolarsi come riservisti, al fine di coprire gli attuali buchi di personale nelle "capacità tecnologiche" del reparto militare. In un'intervista rilasciata al quotidiano "Financial Times", Carter ha dichiarato che questo servirà per prepararsi ad un'epoca di guerra più coperta e permessa dalla tecnologia, come peraltro sottolineato nella strategia per la Difesa presentata da Downing Street per un Regno Unito post Brexit. I nuovi piani prevedono tagli al personale per investire maggiormente in nuove tecnologie digitali quali robotica e intelligenza artificiale, rendendo sempre più necessaria la presenza di riservisti competenti nel settore. "Penso che quello che vorremmo ottenere sarebbe che non ci fosse quasi più distinzione tra personale regolare e riservisti, [...] una trasformazione verso uno spettro di impegno nelle forze armate che vada dal tempo pieno al part time", ha spiegato il generale. Secondo Carter, il personale civile con qualifiche nel campo tecnologico dovrebbe essere in grado di "muoversi senza problemi" tra impieghi civili e contratti di breve durata con la Difesa. (Rel)