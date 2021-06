Francia: elezioni amministrative stravolgono il panorama politico in vista delle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute ieri, domenica 27 giugno, in tutta la Francia ha avuto esiti inattesi che hanno mischiato le carte del panorama politico nazionale a meno di un anno dalle prossime presidenziali. Nonostante i tanti sondaggi favorevoli, il Rassemblement National di Marine Le Pen ha subito una battuta d'arresto, mentre i Repubblicani si sono affermati come prima forza del Paese. L'unica conferma è il fallimento de La République en marche, partito di maggioranza del presidente Emmanuel Macron, che non ottiene neanche una regione. Ma a segnare il voto è stato soprattutto il forte tasso di astensione, che ha raggiunto il picco record compreso tra il 66,1 e il 68 per cento secondo alcuni istituti sondaggistici. In Provenza-Alpi-Costa Azzurra il Rassemblement National si conferma primo partito con il candidato Thierry Mariani, che però ottiene solamente il 36,3 per cento delle preferenze. Un risultato modesto se paragonato alle ultime previsioni, che lo davano sopra la soglia del 40 per cento, e che fa ben sperare lo sfidante dei Repubblicani, il presidente uscente Renaud Muselier, arrivato al 32 per cento. Adesso Muselier spera nella costituzione di un "fronte repubblicano", che in passato ha più volte sbarrato la strada all'estrema destra in Francia. Questa volta, però, il progetto rischia di fallire. Il candidato della lista ambientalista Rassemblement ecologie, jJean-Laurent Felizia, ha annunciato che non si ritirerà dalla corsa elettorale per il ballottaggio di domenica prossima. Una posizione che ha irritato Muselier, ma anche il suo stesso campo politico, con Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) che minaccia di ritirargli il sostegno. (segue) (Frp)