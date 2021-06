Francia: elezioni amministrative stravolgono il panorama politico in vista delle presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La destra gollista si conferma anche nella regione parigina dell'Ile-de-France. La presidente uscente Valerie Pecresse, ex repubblicana oggi leader del movimento Libres!, ottiene il 36 per cento dei voti, davanti alla lista del Rassemblement National guidata dal vice presidente del partito, Jordan Bardella, al 13,1 per cento, mentre l'ambientalista di Eelvi, Julien Bayou, è terzo al 12,95 per cento. Ma in vista del secondo turno la sinistra si organizza attorno a Bayou. Guardando il suo programma "ci accorgiamo di avere molte cose in comune", ha detto il deputato de La France Insoumise, Eric Coquerel ai microfoni dell'emittente "France info". "Non ci uniremo alla lista di Julien Bayou, ci fonderemo", ha aggiunto Coquerel. Ma la destra gollista supera quella radicale anche nell'Alta Francia, dove il presidente uscente Xavier Bertrand, altro ex repubblicano, ha ottenuto una schiacciante vittoria arrivando al 41,4 per cento, contro il 24,3 per cento registrato da Sebastien Chenu, capolista de Rassemblement National. Candidato anche alle presidenziali, Bertrand non dovrebbe avere problemi ad essere riconfermato alla guida della regione, soprattutto dopo il sostegno annunciato dalla République en marche. (segue) (Frp)