Francia: elezioni amministrative stravolgono il panorama politico in vista delle presidenziali (3)

- Scenario simile nell'Auvergne-Rhone-Alpes, dove il presidente uscente, il repubblicano Laurent Wauquiez, è arrivato al 43,8 per cento, superando la lista ambientalista di Fabien Grebert, al 14,45 per cento. Il voto di ieri ha portato alla ribalta i Repubblicani, che in questi ultimi mesi erano dati per spacciati, orfani di una leadership e di una linea politica capace di imporsi sul Rassemblement National e sulla République en marche. Adesso la destra moderata è in grado di guardare al secondo turno senza la preoccupazione di cercare alleanze con la maggioranza del presidente Macron, che a questo punto è obbligato a una profonda riflessione interna. La République en marche si è dimostrata un partito ancora troppo giovane per riuscire a contare a livello locale. Chi invece deve rivedere le sue ambizioni è Marine Le Pen, che, secondo la stampa francese, dopo le elezioni di ieri ha subito una "doccia fredda". Le liste del partito di estrema destra ottengono il 19,4 per cento su scala nazionale, contro il 27,7 per cento del 2015. La Provenza-Alpi-Costa Azzurra è l'unica regione dove l'estrema destra arriva in testa, con un risultato che però potrebbe non bastare. Il Rassemblement national, inoltre, non sfonda ad ovest, dove ha sempre avuto problemi. Dietro a questa frenata c'è soprattutto il forte tasso di astensionismo. Come riferisce il quotidiano "Le Monde", il 49 per cento di chi ha votato ieri per il Rassemblement National ha meno di 50 anni. Nella fascia di elettori tra i 18 e i 24 anni, l'astensionismo si è attestato all'87 per cento, tra i 25-34 anni all'83 per cento e tra i 35-49 anni al 71 per cento. (segue) (Frp)