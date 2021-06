Francia: elezioni amministrative stravolgono il panorama politico in vista delle presidenziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tirare un sospiro di sollievo è stato, invece, il fronte dei partiti di sinistra, nonostante l’oramai canonica frammentazione in diverse formazioni politiche. I socialisti sono rimasti in testa alle preferenze nelle cinque regioni già amministrate o dove potevano contare sul sostegno del Partito comunista francese (Pcf): Occitania (39,5 per cento), Centro-Valle della Loira (24,8 per cento), Bretagna (20,5 per cento), Nuova Aquitania (28,8 per cento) e Borgogna-Franche-Comté (26,5 pr cento). Secondo le stime dell'istituto Ipsos-Steria, complessivamente i socialisti incassano il 15,6 per cento, mentre gli ambientalisti di Eelv arrivano al 12,9 per cento e la France Insoumise al 5,3 per cento. Un risultato complessivo che garantisce una rinnovata fiducia in vista della corsa all'Eliseo. (Frp)