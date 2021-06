Regno Unito: Vallance nominato capo dell'Ufficio per la strategia di scienza e tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale consigliere scientifico del governo britannico, Patrick Vallance, è stato nominato a capo dell'Ufficio per la strategia della scienza e tecnologia, in aggiunta ai suoi compiti attuali. Secondo quanto riporta il quotidiano "The Times", il primo ministro Boris Johnson sembrerebbe volere che Vallance applichi le lezioni apprese durante la pandemia nella ricerca contro il cancro e verso soluzioni per la crisi climatica. Il sessantunenne Vallance, ex presidente del dipartimento di ricerca e sviluppo del gruppo farmaceutico GlaxoSmithKline (Gsk), diventerà allo stesso tempo il principale consigliere del governo in materia di tecnologia, come parte del Consiglio nazionale di Scienza e Tecnologia, gruppo ministeriale che sarà presieduto dal primo ministro. Secondo quanto annunciato da Downing Street, il Consiglio "fornirà direzione strategica nell'uso di scienza e tecnologia come strumenti per affrontare le grandi sfide della società, appianare le differenze nel Paese e dare una spinta alla prosperità nel mondo". (Rel)