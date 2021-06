Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immediato ritiro dei mercenari stranieri dalla Libia e forte incoraggiamento alle autorità libiche a fare la loro parte per rendere possibili le elezioni entro il 24 dicembre. Questi sono i punti salienti della bozza della dichiarazione finale che dovrebbe essere adottata alla conferenza ministeriale di Berlino sulla Libia, in programma il 23 giugno nella capitale tedesca. "Agenzia Nova" ha potuto visionare un documento di 51 punti, denominato "Zero Draft", fornito da fonti diplomatiche a Berlino. Si tratta di una bozza divisa in sei sezioni (introduzione, sicurezza, processo politico, riforme economiche e finanziarie, rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, seguiti), ancora in discussione e potenzialmente soggetta a modifiche. (segue) (Res)