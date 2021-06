Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni riconoscono da una parte i progressi rispetto alla prima conferenza del gennaio 2020 ("le ostilità sono cessate; è in vigore un cessate il fuoco; il blocco del petrolio è stato revocato; è stata istituita un’autorità esecutiva provvisoria e il governo di unità nazionale è stato approvato dalla Camera dei rappresentanti"). Dall’altra, però, le parti dovrebbero fare di più per rendere "possibili le elezioni presidenziali e parlamentari nazionali del 24 dicembre 2021", fare in modo "che i suoi risultati siano accettati da tutte le parti" (punto cinque), consentire "un ritiro reciproco, proporzionale, equilibrato e sequenziale di elementi armati stranieri, iniziando immediatamente con l’allontanamento dei mercenari stranieri dalla Libia" (punto dodici), nonché "applicare e far rispettare le sanzioni Onu, anche attraverso misure nazionali, contro coloro che violano l’embargo sulle armi o il cessate il fuoco" (punto 13). (segue) (Res)