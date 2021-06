Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bozza include anche un passaggio, seppur breve, per "sostenere la Libia nel suo sforzo di proteggere i suoi confini meridionali e controllare il movimento transfrontaliero di gruppi armati e armi" (punto 16). Non solo: dovrebbe essere sollecitata anche l’istituzione di "forze di sicurezza nazionali, di polizia e militari unificate libiche sotto un’autorità civile unificata" (punto 18), oltre alla smobilitazione e al "disarmo senza indugio dei gruppi armati e delle milizie in Libia, l’integrazione di personale idoneo nelle istituzioni statali civili, di sicurezza e militari" (punto 19). La bozza riafferma "la necessità di combattere il terrorismo in Libia in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale", chiedendo "a tutte le parti di dissociarsi e di porre fine a qualsiasi sostegno a individui e gruppi terroristici designati dalle Nazioni Unite" (punto 20). Il testo sollecita tutti gli attori a cessare "il finanziamento di capacità militari o il reclutamento di mercenari" (punto 22) e indica l'impegno "a rafforzare i meccanismi di monitoraggio dell'embargo sulle armi da parte delle Nazioni Unite e delle autorità nazionali e internazionali competenti". (segue) (Res)