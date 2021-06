Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte politico, la bozza delle conclusioni chiede "al Consiglio di presidenza provvisorio e al governo provvisorio di unità nazionale di intraprendere ulteriori passi per riunificare il Paese" (punto 26) ed esorta "tutti gli attori a ripristinare e rispettare l'integrità e l'unità esecutiva, legislativa, giudiziaria e delle altre istituzioni statali libiche". In particolare, si richiede alle autorità della Libia, "compresa la Camera dei rappresentanti, di fare i preparativi necessari per tenere elezioni presidenziali e parlamentari nazionali libere, eque e inclusive il 24 dicembre 2021, compreso il chiarimento della Base costituzionale per le elezioni e l'emanazione della legislazione" elettorale (punto 28). Il testo chiede inoltre al Foro di dialogo politico libico (Lpdf, l’organismo di 75 membri patrocinato dall’Onu) di "adottare misure per facilitare le elezioni, se necessario e come richiesto dalla tabella di marcia politica" (punto 29). Sempre in tema di elezioni, si incoraggiano gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali a "inviare osservatori elettorali, in coordinamento con le autorità libiche e l’Unsmil", la missione delle Nazioni in Libia (punto 31). Nella bozza si richiede inoltre "al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'Unione Africana, alla Lega degli Stati Arabi e all'Unione Europea di agire contro gli spoiler libici del processo politico, anche imponendo sanzioni". (segue) (Res)