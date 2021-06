Libia: esclusiva “Nova”, ecco la bozza delle conclusioni della Conferenza di Berlino 2 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rispetto del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani, la bozza delle conclusioni vista da "Nova" esorta "il governo provvisorio di unità nazionale e tutte le parti in Libia a rispettare pienamente il diritto umanitario internazionale e i diritti umani, a proteggere i civili e le infrastrutture civili, gli sfollati interni, i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo e i prigionieri, anche attraverso l'impegno con entità delle Nazioni Unite" (punto 43). Si richiede, inoltre, "uno screening di tutti i detenuti e l'immediato rilascio di tutti coloro che sono detenuti illegalmente o arbitrariamente" (punto 44). In merito al dossier dei migranti, il testo chiede "alle autorità libiche di chiudere i centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo, allineando i quadri legislativi su migrazione e asilo al diritto internazionale e agli standard e ai principi riconosciuti a livello internazionale" (punto 45). (segue) (Res)