Romania: Covid, decine di migliaia di dosi di vaccino AstraZeneca scadono tra 10 giorni (2)

- "È etico e naturale che a beneficiare dei vaccini siano coloro che vogliono essere vaccinati, che ne hanno bisogno e ci sono Paesi terzi che non hanno avuto un accesso così facile, come ha avuto la Romania, come altri Paesi europei, ed è per questo che è importante sostenere gli altri Paesi, al fine di equalizzare l'accesso al vaccino", ha sottolineato Gheorghita. La scorsa settimana, il governo di Bucarest ha approvato un'ordinanza di emergenza con la quale lo stato rumeno può vendere e donare dosi di vaccino. La Romania ha ricevuto circa 16 milioni di dosi di vaccino dall'inizio della campagna di vaccinazione e ne ha utilizzate quasi il 60 per cento. (Rob)