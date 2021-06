Primarie Bologna: De Maria (Pd), risultato importante e di valore nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato delle primarie del centrosinistra a Bologna di ieri "è prima di tutto importante per la nostra città. Poi ha indubbiamente un valore nazionale". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico (Pd) e segretario di presidenza della Camera, Andrea De Maria. "Ci presentiamo all'appuntamento delle prossime elezioni amministrative con una proposta forte e credibile, con Matteo Lepore e una coalizione radicata nella nostra comunità", sottolinea De Maria, che aggiunge: "Da Bologna potremo dimostrare che si può dare vita ad un centrosinistra largo, aperto ai moderati e che si allea con i Cinque stelle. Il risultato di ieri ha quindi certamente un significato anche di carattere nazionale, come ha ricordato Enrico Letta". L'unità di elettori e militanti del Pd "intorno al loro candidato è stata la prima condizione di questo risultato. Una unità a cui ho sempre lavorato e che si dimostra ancora una volta determinante a Bologna", precisa il deputato Pd, che conclude: "Ora insieme, con il contributo fondamentale di Isabella Conti, verso le elezioni amministrative, una tappa fondamentale per contribuire a costruire le condizioni di una vittoria di un nuovo e largo centrosinistra alle elezioni politiche del 2023". (Com)