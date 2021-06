Catalogna: presidente comunità Madrid, indulto indipendentisti tradimento che non sarà perdonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessione dell'indulto da parte del governo agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del 2017 è un "tradimento che non sarà perdonato". Lo ha affermato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, in un'intervista a "esRadio", aggiungendo che questa misura rappresenta "la fine del sanchismo", i cui giorni "sono contati". L'esponente del Partito popolare (Pp), ha spiegato che questa è una situazione che la maggior parte degli spagnoli "non vuole e di cui si rammarica". "Mi aspettavo che commettessero tutto questo in estate, distratti da vacanze e barbecue, ma vedo non lo nascondono più", ha attaccato la presidente popolare. "Dalla comunità di Madrid, voglio dimostrare che ci può essere un altro governo della Moncloa (sede della presidenza del governo), con Pablo Casado (leader nazionale) a capo. Voglio mostrare il governo alternativo che ci può essere e che ci sarà", ha concluso Diaz Ayuso. (Spm)