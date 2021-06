Francia: elezioni regionali, République en marche sostiene Bertrand contro in Alta Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La République en marche, il partito del presidente Emmanuel Macron, lancia un appello a votare per Xavier Bertrand, presidente uscente della regione dell'Alta Francia, che al ballottaggio delle elezioni regionali del 27 giugno dovrà affrontare il candidato del Rassemblement National, Sebastien Chenu. "Facciamo appello a votare per lui senza nessuna ambiguità perché affronta il Rassemblement National", ha detto ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Inter" il delegato generale de La République en marche, Stanislas Guerini. Bertrand, ex esponente dei Repubblicani che è candidato anche alle prossime elezioni presidenziali, è arrivato in testa al primo turno di ieri, 20 giugno, con il 41,4 per cento, mentre Chenu è arrivato secondo al 24,7 per cento.(Frp)