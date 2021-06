Giappone: Olimpiadi, primo atleta internazionale positivo al coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa l'86 per cento dei cittadini giapponesi teme che le Olimpiadi estive in programma a Tokyo dal 23 luglio si tradurranno in una nuova ondata di contagi da Covid-19 nel Paese. E' quanto emerge da un sondaggio dell'agenzia di stampa giapponese "Kyodo". Il sondaggio è stato effettuato a livello nazionale lo scorso fine settimana, ed ha coinvolto circa 2mila cittadini giapponesi adulti. Il 40,3 per cento die partecipanti si è detto favorevole a condurre i Giochi a porte chiuse, mentre il 30,8 per cento ritiene che le Olimpiadi dovrebbero essere annullate. Il sondaggio conferma le tendenze emerse in altre rilevazioni condotte la scorsa settimana, da cui traspare che la maggioranza dell'opinione pubblica giapponese è ora moderatamente favorevole all'evento, pur continuando a temere le potenziali ricadute sul fronte della salute pubblica. Il 68 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene inoltre che la campagna di vaccinazione nazionale contro la Covid-19 intrapresa dal governo stia proseguendo troppo lentamente. (segue) (Git)