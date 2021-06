Giappone: Olimpiadi, primo atleta internazionale positivo al coronavirus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende completare entro la fine del mese di giugno la vaccinazione contro il coronavirus di tutti gli atleti che rappresenteranno il Paese alle Olimpiadi estive di Tokyo. Il governo si sta coordinando con il Comitato olimpico giapponese, che riceverà una fornitura ad hoc di vaccini da parte dell'azienda farmaceutica statunitense Pfizer. Mark Adams, portavoce del Comitato olimpico internazionale (Cio), ha dichiarato che l'organizzazione prevede che la "grande maggioranza" degli atleti che prenderanno parte ai Giochi saranno vaccinati. A meno di tre mesi dall'apertura dell'evento, il Giappone resta alle prese con un picco dei contagi da coronavirus, che hanno spinto il governo a prorogare lo stato di emergenza in vigore a Tokyo, Osaka e in quattro altre prefetture densamente popolate del Paese. Adams ha espresso il sostegno del Cio alle misure adottate dal governo giapponese per contenere i contagi. (segue) (Git)