Roma 2021: Gualtieri vince primarie con 60 per cento voti e corre da sindaco

- Roberto Gualtieri del Partito democratico sarà il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra. Nella notte si è concluso lo spoglio delle circa 45 mila schede degli elettori che hanno votato ieri, dalle 8 alle 21, ai 187 gazebo sparpagliati per la città e hanno scelto sia il candidato sindaco che i candidati alla presidenza dei Municipi. Dietro Gualtieri, che ha ottenuto 28.561 voti pari al 60,64 per cento, si è posizionato Giovanni Caudo, presidente del Municipio III ed ex assessore della giunta Marino, con 7.388 voti pari al 15,68 per cento. A seguire Paolo Ciani di Demos che ha ottenuto 3.372 voti pari al 7,16 per cento. Poi Imma Battaglia in campo per Liberare Roma con 2.987 voti pari al 6,34 per cento. Stefano Fassina di Sinistra per Roma che ha ottenuto 2.625 voti pari al 5,57 per cento. Tobia Zevi, candidato civico dell'osservatorio Roma puoi dirlo forte, ha chiuso con 1.663 voti pari al 3,53 per cento e Cristina Grancio del Psi, ed ex consigliera M5s, con 497 pari all'1,05 per cento.(Rer)