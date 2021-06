Corea del Sud: sindacati e aziende ancora divise sull'aumento del salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Governo, dirigenze aziendali e sindacati della Corea del Sud sono impegnati in colloqui trilaterali per stabilire l'importo del salario minimo nazionale per il 2022, ma le posizioni appaiono ancora distanti. A scriverlo è il quotidiano "Korea Herald", secondo cui il lavoro organizzato e le aziende sono in disaccordo in merito alle misure da adottare per assistere i lavoratori colpiti dalla pandemia di coronavirus in un contesto segnato però anche dalla sofferenza di molte attività produttive. Il negoziato di quest'anno è l'ultimo nel suo genere a svolgersi con la mediazione dell'amministrazione del presidente Moon Jae-in. I sindacati hanno avvertito il presidente che i negoziati in corso sono l'ultima possibilità per il capo dello Stato di tener fede alla sua promessa elettorale di elevare il salario minimo orario a 10mila won (8,82 dollari). La Confederazione coreana dei sindacati del lavoro e la Federazione dei sindacati coreani, le due maggiori federazioni sindacali del Paese, dovrebbero presentare congiuntamente la loro formale richiesta per il 2022 il prossimo giovedì, in vista della quinta sessione plenaria della Commissione per il salario minimo. La Commissione ha tempo sino a metà luglio per stabilire l'importo del salario minimo per il prossimo anno, e l'annuncio ufficiale dovrebbe giungere il 5 agosto. (segue) (Git)