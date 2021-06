Corea del Sud: sindacati e aziende ancora divise sull'aumento del salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud è cresciuta dell'1,7 per cento nel primo trimestre 2021 rispetto ai tre mesi precedenti, un dato leggermente superiore alle previsioni degli economisti che riflette la forte ripresa delle esportazioni e gli investimenti in immobilizzazioni. Lo attestano i dati pubblicati dalla Banca di Corea il 9 giugno, che confermano un ulteriore passo del Paese verso il ritorno alle condizioni economiche pre-pandemia. Secondo i dati preliminari forniti dalla banca centrale, il tasso di crescita nel primo trimestre è stato dell'1,9 per cento annuo, superiore dell'un per cento alle previsioni. "Gli investimenti fissi sono aumentati del 6,1 per cento, guidati dalla crescita degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto", recita una nota della banca centrale. "Le esportazioni sono aumentate del 2 per cento". Il mese scorso la Banca di Corea ha rivisto nettamente al rialzo la propria previsione del Pil sudcoreano per il 2021, dal 3 al 4 per cento. (segue) (Git)