Perù: oggi Corte suprema decide su richiesta carcerazione preventiva a Fujimori

- La Corte suprema del Perù decide oggi se Keiko Fujimori, aspirante alla presidenza del Paese ma sotto indagine per una presunta trama di corruzione, deve tornare in carcerazione preventiva. La seduta, convocata per le 15 ore locali (le 22 in Italia) nasce dalla richiesta avanzata dieci giorni fa dal procuratore anti-corruzione, José Domingo Perez. Questi aveva denunciato la violazione del regime di libertà condizionale cui la leader di Forza popolare godeva dal maggio del 2020. A Keiko si rimproverano i contatti tenuti nel corso della campagna elettorale con "testimoni chiave" dell'indagine sul suo conto, a partire dall'avvocato Miguel Torres, parte della squadra legale che lavora ai ricorsi di nullità per l'esito del ballottaggio presidenziale. Sullo sfondo rimane il dibattimento del processo vero e proprio, con la richiesta di oltre 30 anni di reclusione avanzata dall'accusa. Un verdetto che potrebbe essere differito nel caso, sempre meno probabile, in cui Fujimori divenisse presidente. (segue) (Brb)