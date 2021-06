Perù: oggi Corte suprema decide su richiesta carcerazione preventiva a Fujimori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le condizioni poste alla sua libertà, oltre al pagamento di una multa, la Corte aveva stabilito la necessità di non cambiare residenza, di presentarsi periodicamente ai giudici e, per l'appunto, il divieto "di cominciare con altri coimputati, testimoni o altri organi della prova, in forma personale o per mezzo di testi o attraverso qualsiasi forma o mezzo tecnologico, fino a quando non sia concluso il processo". Fujimori aveva definito il nuovo assalto della procura come orientato da scopi politici nel pieno del processo elettorale. "E' evidente che l'intenzione del signor Pérez è quella di cercare di separarmi dal processo elettorale e di influire sul conteggio dei voti", aveva detto Fujimori. "Il magistrato sa perfettamente dove vivo, continuerò ad occuparmi delle mie responsabilità, il nostro impegno principale è quello di far rispettare la democrazia e la libertà", ha quindi concluso. (segue) (Brb)