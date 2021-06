Perù: oggi Corte suprema decide su richiesta carcerazione preventiva a Fujimori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, la capitale Lima ha ospitato corpose manifestazioni dei due schieramenti: i sostenitori di Castillo a "difesa" dell'esito delle urne e quelli di Fujimori, per impedire che non sia fatta "verità" sulle presunte frodi. Intervistata dal quotidiano spagnolo "El Pais", la leader di Forza popolare ha assicurato che rispetterà la decisione finale della magistratura elettorale, purché si vada fino in fondo al processo di revisione e non si cerchino "alibi". "Questi tipo di analisi farà sì che tutti i peruviani potremo accettare meglio risultati. Guardando ai prossimi cinque anni, credo che questo sia molto meglio e che darà forza alla democrazia". (Brb)