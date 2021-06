Germania: Cdu e Csu presentano oggi il programma per le elezioni del Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) presentano oggi il programma comune per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Il documento si concentra, in particolare, sul rifiuto dell'innalzamento delle tasse e su sgravi fiscali per i redditi di dimensioni ridotte e medie Al riguardo, nel teso visionato dal quotidiano “Hadelsblatt”, si legge che, “soprattutto dopo la pandemia” di Covid-19, “gli aumenti delle tasse sono la strada sbagliata” perché. “si frappongono alla necessaria ripresa” dell'economia della Germania. Inoltre, Cdu e Csu propongono una completa abolizione del contributo di solidarietà, da attuare per gradi. Allo stesso tempo, i democristiano-conservatori intendono ridurre l'imposta sul reddito per le ricchezze di dimensioni medie e ridotte. Cdu e Csu sono, quindi, contrarie al ripristino dell'imposta patrimoniale che, seppur mai formalmente abolita, in Germania non viene riscossa dal 1997 a seguito di una sentenza della Corte costituzionale federale (BVerfg). I democristiano-conservatori si oppongono anche all'aumento della tassa di successione. Tali misure metterebbero, infatti, “in pericolo” l'economia della Germania e “costerebbero posti di lavoro”. Cdu e Csu puntano con decisione su una tassa sulle imprese “competitiva”, all'interno di un “pacchetto scatenante” per l'economia. Nel programma dei due partiti si legge: “Vogliamo limitare l'onere fiscale per i profitti aziendali al 25 per cento”. Le società dovrebbe godere di sgravi nei costi burocratici, con i costi salariali aggiuntivi mantenuti “a un livello stabile di un massimo del 40 per cento”. (Geb)