Iraq: Karbala, nel 2021 autorizzati 15 nuovi progetti di investimento

- La Commissione per gli investimenti di Karbala, nel sud dell’Iraq, ha annunciato di aver concesso nel 2021 almeno 15 licenze di investimento per progetti industriali, agricoli, residenziali e commerciali nel governatorato. Secondo il direttore della Commissione locale, Ahmed al Maliki, l’ente ha concesso in tutto 123 licenze, ed è “in attesa di concederne altre, la più importante delle quali riguarda il progetto per la costruzione di un nuovo ospedale nel governatorato”. I progetti più importanti sono, secondo Al Maliki, quello di una fabbrica di carta e quello per sviluppare l’impianto di inscatolamento di Karabala, aggiungendovi nuove linee di produzione. Il valore complessivo dei nuovi progetti autorizzati supera i 500 milioni di dollari. (Res)