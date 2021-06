Francia: crollati due palazzi a Bordeaux, tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro Bordeaux questa notte sono crollati due palazzi, provocando il ferimento di tre persone, di cui una in modo grave. Lo hanno reso noto i pompieri giunti in soccorso sul posto. C'è una "forte probabilità" che non ci siano altre persone sotto le macerie, ha affermato ai microfoni dell'emittente radiofonica "France Bleu Gironde" il vicesindaco di Bordeaux Amine Smihi. Al momento restano sconosciute le cause del crollo.(Frp)