Francia: i Verdi restano i corsa al ballottaggio in Provenza-Alpi-Costa Azzurra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle elezioni regionali in Provenza-Alpi-Costa Azzurra del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv), Jean-Laurent Felizia, conferma la partecipazione al secondo turno del 27 giugno. Felizia, che è arrivato terzo con il 16,89 per cento dei voti, ha dichiarato all'emittente radiofonica "France Info" di preferire un "sussulto repubblicano" al "fronte repubblicano". Un suo eventuale ritiro avrebbe favorito il candidato dei Repubblicani, il presidente uscente Renaud Muselier, arrivato secondo con i 32 per cento delle preferenze, dietro alla lista del Rassemblement National guidata da Thierry Mariani, primo al 36,4 per cento.(Frp)