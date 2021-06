Perù: vertici istituzionali si riuniscono per esaminare "situazione politica complessa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici delle istituzioni del Perù riuniti nel Consiglio di Stato tornano oggi a riunirsi per valutare la "situazione politica del Paese" in attesa del verdetto finale del ballottaggio presidenziale. Lo ha detto la presidente del Congresso, l'organo monocamerale peruviano, Mirtha Vasquez, segnalando la "situazione complessa" che vive il Paese, "con gli animi di alcuni attori politici agitati" per l'incerti esito delle elezioni del 6 giugno. Nel fine settimana hanno sfilato nelle piazze tanto i sostenitori di Pedro Castillo, che al termine del conteggio ufficiale risultato il candidato più votato, quanto quelli di Keiko Fujimori, la candidata conservatrice in ritardo di circa 40mila voti ma che chiede di invalidare circa 200mila voti per presunte frodi. "Tutti i gruppi politici e gli attori hanno il diritto di interporre le azioni legali che considerino pertinenti, ma è molto importante rispettare l'ordine democratico e attendere che siano risolti dagli organismi elettorali", ha detto Vasquez citata da "El Comercio". (segue) (Brb)