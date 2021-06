Perù: vertici istituzionali si riuniscono per esaminare "situazione politica complessa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dovrebbe invece essere trattata la polemica relativa alla lettera che diverse decine di militari in congedo avrebbero scritto per invitare il Paese a non riconoscere il risultato delle elezioni nel caso le autorità dovessero non accogliere le richieste di nullità per frode. Un pronunciamento che aveva contribuito a polarizzare ulteriormente il Paese diviso tra due schieramenti di "contrari": al ritorno al potere della famiglia Fujimori, il cui capostipite è condannato di violazione dei diritti umani nella repressione del terrorismo "rosso", e all'affermazione di un potenziale leader neo-socialista nel Paese. (segue) (Brb)