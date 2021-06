Perù: vertici istituzionali si riuniscono per esaminare "situazione politica complessa" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato è l'organo informale che riunisce i vertici dei tre poteri della Repubblica, oltre alla Procura generale, l'ufficio del Difensore del popolo, la Corte Costituzionale e la Corte contabile. In una precedente riunione, il 15 giugno, il Consiglio aveva invitato le parti a mantenere "la tranquillità" e rispettare "i risultati delle elezioni". Nel documento finale si sottolineava come fosse "estraneo a una democrazia promuovere le rotture costituzionali per arrivare al potere", spiegando che "i discorsi che incentivano l'odio tra i peruviani, non contribuiscono alla pace sociale né a consolidare i valori democratici". (segue) (Brb)