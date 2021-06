Kosovo: ministro Esteri croato, ultimi 5 Paesi Ue riconoscano indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia invita gli ultimi cinque Paesi dell'Unione europea a riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman secondo quanto riferisce l'emittente "Hrt". Secondo il ministro croato, Grecia, Cipro, Spagna, Slovacchia e Romania dovrebbero riconoscere l'indipendenza del Kosovo per contribuire alla stabilizzazione del Paese e della regione balcanica. Secondo Grlic-Radman, tre sono gli elementi essenziali per la stabilità nei Balcani: il rispetto dell'integrità territoriale degli Stati, l'uguaglianza costituzionale dei tre popoli costitutivi della Bosnia Erzegovina, e l'istituzione della fiducia reciproca dopo il conflitto degli anni Novanta. In questo modo il capo della diplomazia di Zagabria ha voluto sottolineare che tutti i piani che includono delle modifiche ai confini nei Balcani sono sbagliati e inaccettabili. (Alt)