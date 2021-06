Serbia-Italia: ministro Esteri Di Maio in visita a Belgrado il 21 e 22 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha affermato che la cooperazione economica è una delle priorità e ha sottolineato che l'Italia è uno dei più importanti investitori dell'economia serba, esprimendo soddisfazione per il fatto che il livello dell'interscambio economico tra i nostri Paesi nei primi quattro mesi di questo anno ha registrato una crescita. Selakovic ha ringraziato l'Italia per il sostegno alla Serbia nel processo di integrazione europea, sottolineando soprattutto il fatto che l'Italia è uno dei più accesi sostenitori dell'allargamento dell'Unione. Durante l'incontro odierno gli interlocutori hanno anche discusso del dialogo tra Belgrado e Pristina, e in questa occasione il ministro Selakovic ha ribadito l'impegno di Belgrado nel dialogo, come dimostrato nell'ultimo incontro a Bruxelles. (Seb)