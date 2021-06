Balcani: Di Maio in visita a Belgrado e Pristina il 22 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, si recherà in Serbia e Kosovo martedì 22 giugno per una visita ufficiale dopo che avrà preso al Consiglio Affari esteri dell’Unione europea. Il titolare della Farnesina inizierà la sua visita a Belgrado con un incontro la mattina con la premier serba, Ana Brnabic a cui seguirà un colloquio con il presidente Aleksandar Vucic. Sempre di mattina è in programma un bilaterale con l'omologo serbo, Nikola Selakovic, a cui seguiranno dichiarazioni alla stampa. A Pristina nel primo pomeriggio, Di Maio vedrà l'omologa kosovara, Donika Gervalla-Schwarz. Previste anche in questo caso dichiarazioni finali. Nel proseguo del pomeriggio, il ministro sarà ricevuto dal primo ministro kosovaro, Albin Kurti. Infine Di Maio incontrerà a Pristina il presidente dell’Assemblea nazionale, Glauk Konjufca, e terrà un discorso al Parlamento. Il titolare della Farnesina ha ribadito in più occasioni l'impegno dell'Italia nel favorire la prospettiva di integrazione dei Paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea. (Res)