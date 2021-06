Giappone: i timori legati alla linea della Fed pesano sull'indice Nikkei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice di riferimento della borsa di Tokyo, il Nikkei, ha registrato una contrazione di oltre mille punti base (meno 3,5 per cento) nel corso della seduta mattutina di contrattazioni odierna, toccando i valori minimi dallo scorso 20 maggio, sotto la soglia di 28mila punti. Il 97 per cento dei 225 titoli azionari indicizzati hanno registrato una flessione, mentre il più ampio indice Topix ha segnato un calo del 2 per cento, e l'indice delle startup Mothers delll'1,6 per cento. Sulla borsa di Tokyo gravano i timori legati alle prossime iniziative della Federal Reserve (Fed) statunitense: venerdì scorso il presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, ha dichiarato che la banca centrale Usa potrebbe decretare il primo aumento dei tassi di interesse a fine 2022, in risposta ai crescenti timori sull'aumento dell'inflazione. Tale annuncio ha spinto in perdita i principali indici di Wall Street alla fine della scorsa settimana. (Git)