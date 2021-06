Giappone: Covid, al via le vaccinazioni per gli under-65 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende iniziare ad accettare domande per il cosiddetto passaporto vaccinale - destinato a certificare l'avvenuta vaccinazione contro la Covid-19 dei cittadini giapponesi diretti all'estero - a partire dalla metà del mese di luglio. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Tokyo sta negoziando con altri Paesi il riconoscimento della certificazione per l'esenzione dai titolari dalle quarantene, o la riduzione di queste ultime. Il mondo economico giapponese ha sollecitato l'adozione del provvedimento di pari passo con le riaperture a livello globale e la ripresa dei viaggi d'affari. L'Unione europea e l'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico stanno introducendo a loro volta certificati di vaccinazione per i viaggi internazionali dei loro cittadini. Il certificato emesso dal governo giapponese includerà nome e cognome del titolare, numero del passaporto, data di vaccinazione e produttore del vaccino nelle lingue giapponese e inglese. (segue) (Git)