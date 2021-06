Usa: Democratici puntano ad espandere il Medicaid negli Stati a guida repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica al Congresso federale degli Stati Uniti sta studiando interventi legislativi tesi ad imporre una espansione del programma di assistenza sanitaria Medicaid ad una serie di Stati Usa a guida conservatrice che hanno sinora rifiutato di procedere in tal senso. 12 Stati dell'Unione guidati dal Partito repubblicani hanno respinto il potenziamento del programma Medicaid previsto dalla riforma sanitaria Affordable Care Act ("Obamacare"): tale rifiuto comporta l'esclusione dal programma di circa 2,2 milioni di persona a basso reddito, secondo l'organizzazione non profit californiana Kaiser Family Foundation. I tentativi di convincere i 12 Stati ad un ripensamento tramite incentivi federali sono falliti, e i Democratici intendono ricorrere ora ad un intervento integrativo diretto dello Stato federale. I dettagli sono ancora oggetto di discussione, ma i Democratici sono convinti di poter inserire misure in proposito nei vastissimi piani di spesa promossi dal presidente Joe Biden: l'American Jobs Plan, dal costo stimato in 2,300 miliardi di dollari, e l'American Families Plan da 1.800 miliardi di dollari. (Nys)