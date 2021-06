Germania: La Sinistra approva il programma per le elezioni del Budestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sinistra ha approvato il programma per le elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre prossimo. Il documento è stato votato durante un congresso tenuto dal partito in modalità digitale, con 362 sì, pari a poco meno dell'88 per cento dei 412 voti validi. I no sono stati 30 e le astensioni 20. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il programma elettorale di La Sinistra prevede, tra l'altro, l'aumento del salario minimo dagli attuali 9,5 a 13 euro. I post-comunisti propongono, inoltre, un tesso massimo agli affitti su scala federale, una pensione minima di 1.200 euro, più ferie e giorni festivi e gratuità del trasporto pubblico nel lungo periodo. Inoltre, il partito sostiene un aggravio della tassazione su imprese e redditi elevati, nonché un'imposta patrimoniale per le ricchezze pari o superiori ai due milioni di euro. L'obiettivo è far fronte alle conseguenze della crisi del coronavirus. In materia di politica per il clima, La Sinistra afferma, infine, il proprio impegno a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi e alla neutralità climatica entro il 2035. (Geb)