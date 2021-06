Usa: American Airlines cancella centinaia di voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnia aerea American Airlines cancellerà centinaia di voli in programma nelle prossime settimane e sino alla metà di luglio, a causa della concatenazione di una serie di fattori che gravano sulle regolari attività aziendali. Secondo il quotidiano "The Hill", la compagnia sconta un aumento della domanda, una carenza di forza lavoro e condizioni meteo avverse. "Le prime settimane di giugno sono state segnate da un meteo senza precedenti sui nostri hub principali, e ciò ha causato un forte impatto sulle nostre operazioni causando ritardi, cancellazioni e caos nei turni del personale" ha dichiarato a "The Hill" la portavoce dell'azienda, Stacey Day. Le cancellazioni interesseranno soprattutto aree servite da grandi aeroporti, dove la compagnia dispone di maggior flessibilità per una riorganizzazione delle operazioni. Sabato, 19 giugno, l'azienda ha cancellato 120 voli, ed ha annunciato che ne opererà tra i 50 e gli 80 giornalieri sino al graduale ritorno alla normalità. (Nys)